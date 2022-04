Federação de PT-PV-PC do B terá direção com 30% de mulheres e cotas étnicas

Foram discutidas ainda a proposta de estatuto e a carta programa da federação que serão levadas ao debate com as legendas. O PT irá propor a revogação da reforma trabalhista, embora Lula reconheça entraves para a iniciativa.

O diretório nacional do PT aprovou a federação com as siglas na última quarta-feira (13) em reunião em São Paulo. Na ocasião, também foi ratificada a indicação do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) como vice na chapa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.