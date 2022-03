Testemunhas da defesa de Arthur do Val serão ouvidas na terça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) vai ouvir na próxima terça (5) as testemunhas listadas pelo deputado estadual Arthur do Val na sua defesa no processo que pode cassar o mandato dele.

Do Val, também conhecido como Mamãe Falei, é alvo de 21 representações no colegiado que pedem a cassação do mandato dele por quebra de decoro parlamentar. Os pedidos são baseados nos áudios em que o deputado diz, entre outras coisas, que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres.

O conselho reuniu todas as representações em um único processo e decidiu, por unanimidade, seguir adiante com ele. O relator do caso vai ser o deputado Delegado Olim (PP).

Mamãe Falei já apresentou a sua defesa ao conselho de ética da Casa. Entre as pessoas que ele pede que sejam ouvidas pelo grupo está a ex-namorada dele, Giulia Blagitz.

Além de Giulia, que terminou recentemente seu relacionamento com o deputado, Do Val lista amigos que gostaria que fossem ouvidos pelo conselho. Ele também pede que o eslovaco Maks Gritsiv, que conheceu durante sua viagem para o Leste Europeu, dê seu depoimento

A crise gerada pelos áudios fez com que o deputado paulistano abdicasse da sua pré-candidatura ao Governo de São Paulo e se desfiliasse do Podemos, onde ele era apoiador de Sergio Moro.

Agora, Mamãe Falei se filiou ao União Brasil, partido que apoia a candidatura do tucano Rodrigo Garcia para o Governo de SP neste ano.

A reunião da próxima terça vai ocorrer às 14h no plenário Dom Pedro 1º, na Alesp. A última reunião do conselho de ética da Alesp foi realizada no dia 18 deste mês.