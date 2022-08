Tebet aciona Lula por exibir primeira brasileira vacinada em propaganda

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A campanha da presidenciável Simone Tebet (MDB) pediu ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que retire do ar propaganda eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que exibe a imagem da enfermeira Mônica Aparecida Calazans, primeira brasileira vacinada contra o coronavírus.

