TCU quer concluir verificação das urnas 'minutos' após TSE liberar dados

A auditoria do TCU foi estimulada por integrantes do TSE como forma de fazer um contraponto à checagem paralela das urnas que será feita pelo Ministério da Defesa.

De acordo com Dantas, o tribunal já recebeu dois informes parciais referentes a todas as unidades da federação, segundo os quais as eleições ocorrem normalmente e sem intercorrências nos testes de integridade. "Tudo correndo na mais absoluta tranquilidade e todos os testes foram bem sucedidos", disse.

