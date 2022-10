Alexandre de Moraes reafirma transparência e auditabilidade das urnas eletrônicas

FOLHAPRESS - O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), esteve neste domingo (2) no teste de integridade de biometria feito na Escola Canadense, em Brasília, e reafirmou a transparência e auditabilidade das urnas.

Moraes falou após a visita ao lado do ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, do ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, e do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal.

Neste ano, a Justiça Eleitoral ampliou os testes de integridade. Segundo o ministro, isso era feito em 100 urnas, e passou a ser realizado em 641 em 2022.

"A eleitora e o eleitor do Brasil todo e do exterior estão se dirigindo às urnas demonstrando confiança na Justiça Eleitoral", afirmou. "Qualquer que seja o resultado, tenho uma única certeza: a grande vencedora das eleições de hoje será a sociedade brasileira."