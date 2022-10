Tarcísio vê falta de investimento de partidos na campanha e mantém fôlego com doações

O adversário, Fernando Haddad (PT), recebeu R$ 6 milhões de PT e PSB desde 3 de outubro, enquanto o ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) levou R$ 2,9 milhões de seu partido. Tarcísio tem conseguido manter a campanha com base em grande número de doações de apoiadores, R$ 2,3 milhões no segundo turno, enquanto o ex-prefeito não contabilizou valores do tipo no período.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.