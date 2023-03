Tarcísio terá representantes de grupos inimigos em sua liderança na Assembleia

Zacarias afirmou à coluna Painel, da Folha de S.Paulo, que nunca teve rusgas pessoais com Abduch. "Ele é de direita, como eu. Agora é olhar para as pautas que vêm pela frente, um momento de união".

Um exemplo de animosidade entre os grupos ocorreu em maio de 2021. Durante participação ao vivo no programa Pânico, da rádio Jovem Pan, Abduch tentou agredir com socos e chutes o humorista André Marinho, próximo do MBL, durante discussão acalorada sobre o governo Bolsonaro.

Abduch é do bolsonarista Nas Ruas, enquanto Zacarias é ligado ao MBL (Movimento Brasil Livre), de oposição ao ex-presidente. Os dois agora precisarão trabalhar afinados, sob comando do líder de Tarcísio na Casa, Jorge Wilson (Republicanos). A posse ocorrerá em 15 de março.

