Tarcísio tem 53% dos votos válidos, e Haddad, 47%, em SP

No primeiro turno, Tarcísio terminou à frente com 42,32% dos votos válidos, enquanto Haddad marcou 35,7%. O governador Rodrigo Garcia (PSDB), que terminou em terceiro numa derrota histórica para os tucanos, declarou apoio a Tarcísio e Bolsonaro.

O novo levantamento já capta eventual efeito do debate da TV Globo realizado na quinta-feira (27) com os dois candidatos ao governo paulista.

A pesquisa Datafolha, contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, ouviu 3.134 pessoas, de sexta (28) a este sábado, em 79 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número SP-03973/2022.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera a corrida para o Governo de São Paulo com 53% dos votos válidos, contra 47% de Fernando Haddad (PT), na véspera da votação do segundo turno.

