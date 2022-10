50% dizem não votar em Haddad de jeito nenhum, ante 46% em Tarcísio, indica Datafolha

A pesquisa Datafolha, contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, ouviu 3.134 pessoas, de sexta (28) a este sábado, em 79 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número SP-03973/2022.

De acordo com a pesquisa, além dos 50% que não votam em Haddad, outros 39% indicam que vão votar com certeza nele, 10% talvez e 2% não sabem.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernando Haddad (PT) é o candidato ao Governo de São Paulo mais rejeitado pelo eleitor paulista, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (29), a véspera da votação do segundo turno, que acontece neste domingo (30).

