Tarcísio não cita Bolsonaro em programa de governo, e Haddad cola em Lula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) não menciona Jair Bolsonaro (PL), seu padrinho político, no programa de sua candidatura ao Governo de São Paulo.

Seja pelo nome ou pelo cargo, o presidente não é citado em nenhuma das 43 páginas do texto. Reportagem do jornal Folha de S.Paulo mostrou que Tarcísio tem sido chamado de traidor por aliados de Bolsonaro, que afirmam que ele esconde o presidente na campanha.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece cinco vezes no programa de Fernando Haddad (PT). O petista associa seu nome ao do ex-presidente de diferentes formas no texto: "com Lula e Haddad", "a parceria de Haddad com Lula". O governador Rodrigo Garcia (PSDB) também não menciona João Doria (PSDB), de quem tenta se dissociar há meses.

Na terça-feira (9), Tarcísio disse em evento que será leal a Bolsonaro até o fim. " Acham que vou esconder o Bolsonaro na campanha? Vou mostrar e falar em alto e bom som para quem quiser ouvir: 'Sou o candidato do Bolsonaro em São Paulo!", disse o ex-ministro aos presentes.

Tarcísio também optou por afastar-se da retórica bolsonarista no programa e passou longe de temas de ampla ressonância nas alas mais radicais, como armas e aborto.

Em nota, a assessoria do ex-ministro afirma que o plano de governo foi elaborado em total consonância com as políticas públicas defendidas e promovidas por Bolsonaro.

"Utilizar a ausência de menção direta ao nome do presidente em um plano de diretrizes de governo é mais uma tentativa desonesta e partidária de dissociar Tarcísio de Jair Bolsonaro. Tarcísio é o candidato do presidente Bolsonaro em São Paulo e sua presença já constante será ainda maior durante o período de campanha", diz a nota.

O texto também afirma que as redes sociais e a agenda de Tarcísio mostram presença frequente de Bolsonaro na divulgação do candidato ao Governo de São Paulo.