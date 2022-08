Bolsonaro recusa convite da OAB São Paulo para falar sobre suas propostas

Na próxima quinta (18), a série de debates será aberta com a pré-candidata do MDB à Presidência, Simone Tebet (MS). Lula (PT) e Ciro Gomes (PDT) já confirmaram suas presenças.

A negativa do chefe do Executivo não foi acompanhada por uma justificativa, segundo a OAB-SP.

