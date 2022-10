Tarcísio diz que vai retirar câmeras de fardas de PMs se eleito em SP

O candidato, aliado de Jair Bolsonaro (PL), disse também que a decisão é um recado aos criminosos. "Chega no dia seguinte, eu vou tirar a câmera. O bandido então: 'opa, mudou. Tem que respeitar esta Polícia, porque o governo está do lado dela'. Isso já tem um efeito sobre o crime imediato."

"O estado está do lado dele [policial], por isso eu tive uma postura muito crítica com relação às câmeras. O que representa a câmera? É uma situação deixar o policial em desvantagem em relação ao bandido", disse o candidato.

