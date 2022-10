Lula visita FHC após encontro com Tebet e fala em 'reencontro democrático'

Esse foi o primeiro encontro público dos dois após ela ter declarado apoio ao petista no segundo turno. Lula deixou o hotel onde ocorreu a reunião com a senadora e seguiu para a casa do ex-presidente tucano.

Mais cedo nesta sexta (7), Lula se reuniu com a senadora Simone Tebet (MDB), terceira colocada da disputa à Presidência no primeiro turno.

Na quarta (5), FHC declarou publicamente seu voto no petista em publicação nas redes. "Neste segundo turno voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva", escreveu FHC no Twitter.

"Um reencontro democrático com @presidentefhc", escreveu Lula na legenda da foto compartilhada em seu perfil no Instagram.

