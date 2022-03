Tarcísio diz que iniciativa privada compensa falta de verba federal em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta sexta (25) que os investimentos feitos pela iniciativa privada em obras no estado de São Paulo compensam valores menores aplicados pelo governo Jair Bolsonaro (PL) em obras da infraestrutura paulista.

"O estado de São Paulo tem uma infraestrutura consolidada. Eminentemente estadual. E que está muito na mão da iniciativa privada", disse Tarcísio em evento no aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista.

Pré-candidato do presidente Jair Bolsonaro ao Governo de São Paulo, Tarcísio é vendido por seu grupo político como um entregador de obras e concessões.

Levantamento feito pelo jornal Folha de S.Paulo, porém, mostrou que os investimentos da pasta dele caíram e que, em São Paulo, há entregas tímidas na comparação com outras unidades da federação, além de obras importantes travadas pelo Ministério da Infraestrutura.

Tarcísio deve se filiar na segunda-feira (28) ao Republicanos para disputar a eleição em São Paulo. Nesta sexta (25), participou da inauguração do novo sistema de segurança na pista de Congonhas -investimento de R$ 222 bilhões do governo federal, segundo a pasta.

"Quantas rodovias federais você tem aqui [no estado]? Um pedacinho de [BR]101, a 153, um pedacinho da 452. Então você não tem muita coisa para fazer com orçamento público", afirmou Tarcísio.

"Agora, você terminou a [ferrovia] Norte-Sul, de Estrela D'Oeste para São Simão. Você está fazendo a prorrogação da malha paulista --e só lá tem R$ 6 bi de investimento em ferrovia. Vocês vão começar a ver ferrovia andando ai com container, e é investimento promovido pelo Ministério da Infraestrutura."

Ele também citou a inauguração do novo sistema de segurança em Congonhas. "Isso não aparece na conta que a turma faz porque é orçamento de investimento das estatais", argumentou.

Tarcísio ainda elencou a nova concessão da Dutra. "Quando você soma todo o investimento que o Ministério da Infraestrutura promoveu pelas mãos da iniciativa privada, dá R$ 58 bi", disse.

"O que acontece? Majoritariamente, você tem que usar o investimento privado aqui, porque a infraestrutura já está na mão da iniciativa privada. E aí é muito mais consistente usar a iniciativa privada do que ficar preso aos solavancos fiscais", diz.

A fala do ministro se deu em uma conversa com jornalistas, quando ele foi questionado sobre reportagem da Folha de S.Paulo que mostrou que, sob o comando dele, a pasta investiu menos do que em gestões interiores.

A média de investimento anual do Ministério da Infraestrutura nos últimos três anos foi de R$ 8,5 bilhões, em valores executados e corrigidos, de acordo com o site Siga Brasil, do Senado.

Na última gestão, durante as administrações Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB), esse valor médio foi de R$ 10,5 bilhões, contabilizando pasta equivalente, a de Transportes, Portos e Aviação Civil.

Sob outra realidade econômica e no auge do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), o investimento da primeira gestão de Dilma chegava ao dobro disso.

Até o momento, o ministério de Tarcísio entregou 263 obras no país, segundo listagem feita pela pasta.

Com 14 obras identificadas pela reportagem, São Paulo teve menos entregas que ao menos outros cinco estados --Mato Grosso do Sul liderou com 24 delas, seguido por Santa Catarina (21), Minas Gerais (17), Bahia (15) e Goiás (15).