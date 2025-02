Tarcísio defende Bolsonaro de novo com distorções e omissões sobre golpismo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) jamais compactuou com qualquer movimento antidemocrático e que ele é a principal liderança política do Brasil.

A declaração foi feita pelas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (19), horas após o ex-presidente ter sido denunciado ao STF (Supremo Tribunal Federal).

A denúncia foi realizada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, sob acusação de liderar uma tentativa de golpe de estado após perder as eleições de 2022, para impedir a posse de Lula (PT).

"Jair Bolsonaro é a principal liderança política do Brasil. Este é um fato. Jair Bolsonaro jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do estado democrático de direito. Este é outro fato. Estamos juntos, presidente", afirmou Tarcísio em suas redes sociais.

O governador, ao defender Bolsonaro, mais uma vez acumula distorções e omissões sobre o golpismo do ex-presidente.

Ao longo de seu mandato, Bolsonaro tentou minar a credibilidade do processo eleitoral, sem apresentar indícios de irregularidades, e insuflou apoiadores que pediam golpe. Ele também consultou chefes das Forças Armadas sobre a possibilidade de ações golpistas após a derrota eleitoral em 2022, segundo depoimento dos próprios.

O ex-presidente também proferiu seguidos ataques e ameaças contra o STF, numa aparente tentativa de minar o sistema de freios e contrapesos que limitavam seu poder. Além disso, recusou-se a reconhecer o resultado da eleição, mesmo sem haver indícios de irregularidades, e a passar a faixa para seu sucessor.

Nesta terça-feira, Bolsonaro foi acusado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) de praticar os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, de dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado, além de participação em uma organização criminosa.

O governador de São Paulo é um dos principais aliados do ex-presidente e visto como possível candidato à Presidência em 2026, caso Bolsonaro continue inelegível.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, apesar de oficialmente negar a possibilidade, Tarcísio tem dito a aliados desde o último fim de semana que aceitará disputar o Planalto se esse for o desejo de Bolsonaro.

Apesar disso, segundo integrantes do governo e membros do PL que disseram ter ouvido suas declarações, ele ainda prefere tentar a reeleição em São Paulo, avaliando que suas chances de vitória seriam maiores no estado.

A previsão é que o STF julgue o ex-presidente pela trama golpista ainda este ano, já que o próximo ano é de pleito.