Tarcísio anuncia supersecretaria com fusão de pastas e mistura de ambiente com transportes

Atualmente, a pasta de Logística e Transportes é feudo da União Brasil, que só apoiou Tarcísio no segundo turno. O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União Brasil), tenta manter na gestão Tarcísio o espaço que já ocupa com indicações no governo Rodrigo Garcia (PSDB), mas os indicativos da equipe do futuro governador é que seu grupo deve ser desalojado da pasta.

A nova pasta, de assuntos ligados à sua atuação como ministro de Jair Bolsonaro (PL), deve contar com um técnico de confiança de Tarcísio no comando.

