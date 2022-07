Tarcísio anuncia Marcos Pontes como pré-candidato ao Senado

Outros nomes vinham sendo ventilados como possíveis candidatos ao Senado pela chapa do ex-ministro da Infraestrutura. Entre eles estavam os deputados pastor Marco Feliciano e Carla Zambelli, ambos do partido do presidente.

O anúncio foi feito na manhã deste sábado (23), durante visita do ex-ministro da Infraestrutura à cidade de Bauru, no interior paulista, cidade onde Pontes nasceu.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.