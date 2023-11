Tabata oferta ao PSDB papel de 'parceiro' nº 1

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) intensificou as conversas em busca do apoio do PSDB à sua candidatura a prefeita de São Paulo. Nesta quinta-feira, 23, ela se reuniu com o presidente do partido na capital, Orlando Faria. Uma eventual aliança com os tucanos seria o primeiro passo para mostrar capacidade de articulação e evitar críticas de que ela estaria isolada durante a campanha eleitoral.

Orlando afirma que Tabata declarou na reunião que quer o PSDB como seu "principal parceiro" porque, ao se aprofundar nos estudos sobre São Paulo, notou que as referências e os especialistas em cada área são quadros do partido. "Ela chegou à conclusão de que o melhor parceiro que ela teria para construir uma proposta para a cidade é o PSDB", disse Faria. O Estadão procurou a deputada, mas foi informado pela assessoria de imprensa de que ela não falaria sobre a reunião.

Alas

Vereadores tucanos defendem apoiar a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP), enquanto outra ala, ligada ao presidente do partido, Eduardo Leite (PSDB-RS), prefere lançar candidato próprio. Neste caso, uma possibilidade discutida é Andrea Matarazzo retornar ao partido para disputar a eleição. Filho do ex-prefeito Bruno Covas, Tomás Covas defendeu que o PSDB apoie a reeleição de Nunes, que foi vice de seu pai.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.