STJ proíbe secretários de ter contato com governador afastado de Alagoas

Dantas foi afastado sob acusação de liderar um esquema de desvio de recursos de funcionários fantasmas da Assembleia do estado e de prefeituras. Ele apresentou recurso da decisão do STJ, que deve ser apreciado na quinta-feira (13).

Os secretários, por enquanto, têm lidado com o vice-governador, José Wanderley Neto, que assumiu o comando do estado interinamente.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A decisão do Superior Tribunal de Justiça que afastou do cargo o governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), também proíbe que os secretários estaduais tenham qualquer contato com ele, seja físico ou virtual.

