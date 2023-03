STF torna Eduardo Bolsonaro réu por difamação contra Tabata Amaral

No entanto, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Cármen Lúcia, Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Rosa Weber votaram a favor de Tabata. Na avaliação deles, as declarações do filho de Jair Bolsonaro (PL) constituem ofensas que violam os limites da crítica política.

A determinação do STF ocorreu por 6 votos a 5 no plenário virtual. Os ministros julgavam um recurso apresentado por Tabata contra decisão em que o ministro Dias Toffoli havia arquivado a ação apresentada pela deputada em 2021.

