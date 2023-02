STF divulga vídeo e panfleto sobre restauração de tribunal após ataque golpista

"Atos antidemocráticos não são maiores que a força das instituições, da Constituição e da democracia. Hoje, 1º de fevereiro de 2023, é a abertura do ano judiciário e o plenário do Supremo está pronto, como sempre, para debater temas relevantes para os brasileiros e fazer valer a nossa Constituição. A democracia segue forte e inabalada! #DemocraciaInabalada", diz a legenda.

Para a cerimônia folhetos com imagens do plenário destruído e restaurado foram colocados sobre os assentos dos ministros. Um vídeo também foi divulgado pelo STF em seu canal no Youtube.

Nesta quarta-feira (1º), os ministros retomaram as atividades após a destruição do seu prédio principal.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após quase um mês dos ataques golpistas em Brasília, em que manifestantes invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, incluindo o prédio do STF (Supremo Tribunal Federal), a corte foi restaurada.

