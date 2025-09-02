STF conclui primeiro dia de julgamento da trama golpista





FOLHAPRESS - Após as manifestações da PGR (Procuradoria-Geral da República) e dos advogados de quatro réus, o presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, suspendeu o julgamento da trama golpista. A análise da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros 7 acusados prossegue nesta quarta (3). O debate será retomado, segundo definiu o tribunal, com a defesa do general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional). Na sequência, apresentam os argumentos contra a acusação os representantes de Bolsonaro.