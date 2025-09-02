   Compartilhe este texto

Advogado de Garnier faz defesa de liberdade de expressão em julgamento de trama golpista

Por Folha de São Paulo

02/09/2025 17h30 — em
Política



BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A defesa do almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha ao final do governo Jair Bolsonaro (PL), usou o tempo de sustentação oral no STF (Supremo Tribunal Federal) nesta terça-feira (2) para uma defesa da liberdade de expressão.

"Tudo insere-se no exercício da liberdade", disse Demóstenes Torres. "A liberdade de expressão pode ser criminalizada? As coisas mais desagradáveis podem ser ditas em nome da liberdade de expressão. As pessoas mais detestáveis podem dizer o que elas pensam", afirmou.

Segundo ele, é preciso "tolerar bobagens" e não se pode fazer "a criminalização do dissenso".

O militar é réu no processo da trama golpista de 2022, suspeito de apoiar conspirações golpistas. Depoimentos prestados pelo general Marco Antônio Freire Gomes e pelo tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Junior, respectivamente, ex-comandantes do Exército e da Força Aérea, apontam que o almirante se colocou à disposição de Bolsonaro para seguir as ordens necessárias para o cumprimento do decreto do golpe.

Demóstenes também afirmou não ser verossímil crer que os réus da trama golpista estavam planejando um golpe de Estado e que, mesmo se os ministros considerarem que isso aconteceu, os envolvidos desistiram da empreitada.

No mesmo momento, citou o episódio em que o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot relatou em 2019 ter cogitado matar o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes.

"Aconteceu um fato aqui no Supremo Tribunal Federal: Rodrigo Janot, que um jornalista apelidou de Janot de Santo Cristo, entrou armado no Supremo Tribunal Federal para matar o ministro Gilmar Mendes. E o que aconteceu? Nada. Porque ele desistiu. Não há uma reação contra a desistência ou o arrependimento eficaz", disse.

A defesa do almirante aponta erro da PGR (Procuradoria-Geral da República) e diz que elementos citados na acusação sobre a tentativa de golpe de Estado não passam de coincidência.

Garnier é acusado de apoiar os planos golpistas sugeridos por Bolsonaro em reuniões no Palácio do Alvorada. Embasam a acusação os testemunhos dos ex-comandantes militares.

Segundo o advogado, o almirante ficou em silêncio nos dois encontros apontados, nos dias 7 e 14 de dezembro de 2022. "Não há qualquer elemento material que indique a anuência de Almir Garnier a algum plano golpista", disse.

Ao longo do processo, o advogado também questionou o fato de os outros comandantes do governo de Bolsonaro não terem sido denunciados.

Em 2022, após as eleições presidenciais, o almirante rompeu a tradição e se recusou a participar da cerimônia de passagem do comando para o sucessor, Márcio Sampaio Olsen. Durante a transição, Garnier também não aceitou conversar com o então futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.

Antes ainda, em agosto de 2021, a Marinha fez um desfile militar na Esplanada dos Ministérios para entregar um convite ao ex-presidente para participar da Operação Formosa, exercício militar em cidade próxima a Brasília.

No mesmo dia, a Câmara votaria a PEC do voto impresso, uma das principais demandas de Bolsonaro após o início dos ataques às urnas eletrônicas.

Bastidores da Política - As duas faces do ministro Moraes Bastidores da Política
As duas faces do ministro Moraes

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Política

+ Política


02/09/2025

STF conclui primeiro dia de julgamento da trama golpista

02/09/2025

Cármen Lúcia repreende advogado por 'confusão' sobre voto impresso e voto auditável

02/09/2025

Defesa diz que Anderson Torres sofreu 'linchamento moral' após PGR levantar suspeita de viagem forjada

02/09/2025

Senado aprova projeto que limita Ficha Limpa, mas exclui brecha para Bolsonaro

02/09/2025

'Se for inocente, prove', diz Lula sobre Bolsonaro ao defender presunção de inocência em julgamento

02/09/2025

Ex-diretor do TSE diz que Moraes forjou documento em operação contra empresários bolsonaristas

02/09/2025

Demóstenes gasta 21 minutos em elogios a ministros e a si mesmo antes de iniciar defesa de ex-chefe da Marinha

02/09/2025

Fux diz que irá julgar réu que fez dossiê contra ele, e que isso não fere sua imparcialidade

02/09/2025

'Não negociamos com terroristas", diz aliado de Trump após Moraes ler relatório

02/09/2025

Mauro Cid pede para se aposentar antes do tempo, e cúpula do Exército cria comissão para analisar o caso

Foto: STF

02/09/2025

Defesa de Ramagem alega erro da PGR e pede julgamento sobre trama golpista sem caso 'Abin paralela'

02/09/2025

Cármen dá bronca em advogado de Ramagem e diz que voto eletrônico é auditável

02/09/2025

Redução de benefícios de Cid seria o fim do instituto da delação premiada, diz advogado

02/09/2025

Líder do PT diz que Motta não pautará anistia esta semana após reunião com presidente da Câmara

02/09/2025

União Brasil e PP decidem deixar governo Lula e apoiar anistia a Bolsonaro

02/09/2025

Defesa de Cid afirma discordar de investigação da PF, mas diz que militar não foi coagido

02/09/2025

Subprocurador-geral substitui Gonet na retomada do julgamento

02/09/2025

Grupos pró e contra Bolsonaro trocam empurrões em frente ao condomínio do ex-presidente

02/09/2025

Gonet diz que deixar de reprimir tentativas de golpe aumenta ímpetos de autoritarismo

02/09/2025

Centrão amplia gestos por anistia para viabilizar apoio de Bolsonaro a Tarcísio em 2026

02/09/2025

STF retoma julgamento de Bolsonaro e outros réus da trama golpista

02/09/2025

Impunidade corrói a democracia: leia frases de Moraes no julgamento da trama golpista

02/09/2025

Risco de 'apaziguamento' citado por Moraes, ponto-chave da 2ª Guerra, virou mantra do ministro

02/09/2025

Oposição diz que julgamento no STF é 'teatro' e quer votar anistia na Câmara nesta semana

02/09/2025

Gonet rebate defesa de Cid e diz que não existe 'testemunha premiada'

02/09/2025

Moraes critica pressões externas e internas e diz que pacificação não virá com impunidade

02/09/2025

Esquerda tenta usar julgamento como palanque, e bolsonaristas faltam a sessão no STF

02/09/2025

Bolsonaro recebe filhos em casa durante julgamento por trama golpista

02/09/2025

Moraes frisa rejeição a 'impunidade' e antecipa mais uma vez juízo sobre pontos da trama golpista


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!