'Sou ministro da Saúde e não um censor do presidente da República', diz ministro da Saúde

Em depoimento à CPI da Covid, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que não foi consultado pelo presidente Jair Bolsonaro sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade ingressada no Supremo Tribunal Federal contra os decretos de governadores estaduais que estabelecem toque de recolher e restrições ao funcionamento do comércio.

"Não me compete julgar os atos do presidente da República".

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em depoimento à CPI da Covid, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assim como havia acontecido em sua primeira oitiva, evitou comentar a postura pessoal do presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia, promovendo aglomerações e não usando máscaras.

