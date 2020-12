Sinésio defende integração da ZFM com Região Metropolitana de Manaus

Manaus/AM - Em pronunciamento durante a Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na manhã desta terça-feira (1), o deputado Sinésio Campos (PT) apresentou a proposta de necessidade de integração da Zona Franca de Manaus com os municípios da Região Metropolitana de Manaus com o objetivo de levar desenvolvimento à região e estrutura digna de vida aos habitantes, além de estagnar o fluxo migratório para a capital do Estado.



“Manaus não pode continuar sendo o primo rico em detrimento dos municípios do interior que também têm o direito de desenvolvimento. Hoje Manaus concentra 53% da população do Estado”, informou.



Sinésio ressaltou que a Região Metropolitana de Manaus deveria se constituir numa área estratégica para o desenvolvimento do Estado. Nela estende-se uma área de livre comércio, onde estão abrigadas algumas das maiores e mais importantes empresas instaladas no país do ramo de transportes e comunicações, além de polos biotecnológicos, petroquímicos, centros comerciais e intensa atividade portuária.



“Mas os benefícios continuam sendo distribuídos de forma desigual e apenas Manaus continuou se beneficiando com o trabalho e produção agrícola dos municípios como Iranduba e Rio Preto da Eva”, disse.



O deputado lembrou que o fluxo migratório para Manaus teve origem na criação do Polo Industrial de Manaus na década de 70, quando milhares de pessoas dos municípios decidiram vir para a capital em busca de oportunidade de trabalho e melhores condições de vida.



O parlamentar apontou que a população manauara continua enfrentando diversos problemas estruturais como falta de segurança pública e, até mesmo, de um porto decente para desembarque dos produtos oriundos dos municípios.



“O Porto da Manaus Moderna é precário e inadequado para o desembarque e comercialização dos produtos. Naquele local impera um verdadeiro caos e condições desumanas de trabalho aos carregadores que fazem o desembarque dos produtos”, disse.