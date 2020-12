Alberto Neto pede prorrogação do auxílio emergencial

Manaus/AM - O deputado federal Capitão Alberto Neto (Republicanos) sugeriu ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que o auxílio emergencial seja prorrogado no ano de 2021. O requerimento sugere também o recadastramento das pessoas que não conseguiram obter o benefício ou deixaram de movimentar as contas, tendo o recurso devolvido aos cofres públicos.



“Assegurar uma nova possibilidade e continuidade do auxílio emergencial contribuirá com as famílias em estado de vulnerabilidade social e auxiliará no ciclo da economia do país em tempo de pandemia de covid-19”, defende o parlamentar.



No Requerimento de Indicação 1152/2020, o deputado ressalta que, mesmo com a retomada da economia e com aumento das vagas de emprego, muitos brasileiros continuam sem ocupação, forçando diversas pessoas que antes eram formalmente empregados a migrar para informalidade e microempreendedorismo.



Neto lembrou que milhares de brasileiros precisam do benefício para ter alimento para os filhos. “Outra questão de suma importância é a de que para muitas famílias, creches e escolas eram onde seus filhos obtinham o cuidado e alimento, enquanto os pais trabalhavam fora de casa, o que não é mais uma realidade”.