Sete ministros do STF votam para derrubar regra sobre julgar clientes de escritórios de parentes

A PGR (Procuradoria-Geral da República) defendeu a constitucionalidade do dispositivo. Mesma posição tomou a AGU (Advocacia-Geral da União), que destacou a contribuição da regra para a proteção da imparcialidade do magistrado, "evitando sua fragilização por eventual relação profissional mantida entre seu cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau".

A regra examinada no Supremo afeta alguns ministros, a exemplo de Zanin, que era sócio da esposa, a advogada Valeska Teixeira Zanin Martins, e outros integrantes da corte com esposas e filhos na advocacia, casos de Gilmar, Toffoli, Moraes, Fux, Barroso e Fachin.

"É justa e razoável a presunção legalmente estabelecida de ganho, econômico ou não, nas causas em que o cliente do escritório de advocacia de parente do magistrado atue", defendeu.

Gilmar diz ainda que, para seguir a previsão apontada no Código de Processo Civil, seria necessário o juiz verificar se todas as partes de um processo já foram clientes de um escritório de um parente.

Ao votar pela derrubada do inciso, o ministro Gilmar Mendes afirmou que as regras de impedimento sempre tiveram como característica o fato de serem verificadas pelo próprio magistrado, e não por terceiros.

Por outro lado, se manifestaram a favor da manutenção do impedimento os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Cármen Lúcia. Luís Roberto Barroso deu um voto intermediário, com ressalvas.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Todos os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) já votaram na ação que derruba o impedimento de juízes para julgar casos em que as partes sejam clientes de escritórios nos quais atuem cônjuges ou parentes, desde que essas pessoas sejam representadas por outra banca de advocacia na ação.

