Servidores realizam manifestações contra o arcabouço fiscal

Com a aprovação do texto na Câmara, a pressão dos servidores deve se concentrar agora nos senadores, que apreciarão o projeto.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Servidores públicos federais realizarão nesta quarta-feira (24) manifestações em diversos estados contra o arcabouço fiscal do governo Lula (PT) e as alterações promovidas no projeto pelo relator Cláudio Cajado (PP-BA). O texto foi aprovado nesta terça-feira (23).

