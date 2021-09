'Sem volta ao passado', diz Barroso ao citar 'eleições livres, limpas e seguras'

"Brasil, uma paixão. Brancos, negros e indígenas. Civis e militares. Liberais, conservadores e progressistas. Desde 88, a vontade do povo: Collor, FHC, Lula, Dilma e Bolsonaro. Eleições livres, limpas e seguras. O amor ao Brasil e à democracia nos une. Sem volta ao passado", escreveu o presidente do TSE.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso, reiterou em rede social neste 7 de Setembro que as eleições no Brasil são seguras e se manifestou contra uma "volta ao passado", representada pelo voto impresso, defendido pelo presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores.

