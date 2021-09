Sem citar ministros do STF, Bolsonaro diz que Brasil não pode ficar refém de 'uma ou duas pessoas'

O presidente disse que vai discursar na Esplanada dos Ministérios por volta de 10h15 e na Avenida Paulista, entre 15h30 e 16h. "Não é o dia do presidente, de nenhum político ou autoridade. Hoje é dia do povo brasileiro, que vai nos dar um norte, para onde o Brasil deve ir. Apenas hoje quero ser o porta-voz de vocês".

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Minutos antes da cerimônia de hasteamento da bandeira, no Palácio do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro voltou a citar indiretamente os ministros do STF Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, que devem ser alvos de seus discursos nos atos desta terça-feira (7).

