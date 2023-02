Secretário de Saúde de Tarcísio diz saber que autismo não deixa de existir

O secretário afirma que na semana que vem vai ampliar o debate sobre o tema, com entidades da sociedade civil e o deputado relator do projeto de lei, para criar um novo texto que amplie os direitos de todos os deficientes definitivos e crônicos.

"Tanto a Secretaria da Saúde como o Governo do Estado de São Paulo têm claro que autismo é uma deficiência permanente e que é um direto das pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) é definitivo", diz Paiva no vídeo desta sexta.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em vídeo divulgado nesta sexta-feira (10), o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Eleuses Paiva, diz que ele e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sabem que o autismo não tem cura e que as pessoas que estão no espectro autista possuem direitos permanentes.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.