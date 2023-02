Secom do Senado proíbe chamar vândalos de 8 de janeiro de 'manifestantes'

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) tem sido duro em suas manifestações a respeito do ocorrido. Dias após os atos de vandalismo, o parlamentar afirmou que a "minoria golpista" que invadiu as sedes dos Três Poderes conseguiu unir ainda mais as instituições. O senador disse que houve um crime e pediu punição individual aos envolvidos.

A recomendação é referir-se às pessoas que participaram dos atos como "invasores" ou "vândalos". Para o evento, a sugestão é usar "o 8 de janeiro", "as invasões do 8 de janeiro", "atos de vandalismo" ou "atos antidemocráticos".

