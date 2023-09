'Se o presidente convida, é muito difícil dizer não', diz Dino sobre STF

Caso se confirme a indicação de um homem no lugar de Rosa, a ministra Cármen Lúcia passará a ser a única mulher entre os 11 ministros. A cúpula do governo está desconfortável com a lembrança de que a opção por um homem contradiz o discurso sobre diversidade de Lula.

Dino tem a simpatia de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que declarou que a maioria da bancada votaria pela aprovação. "Se for um cidadão preparado, o que é o caso, devemos votar a favor", afirmou à CNN.

Ele acrescentou que Lula nunca conversou com ele sobre a vaga no STF. "Sequer insinuou".

Dino é cotado para assumir a cadeira de Rosa Weber no Supremo. O presidente Lula (PT) também estuda os nomes de Bruno Dantas, presidente do TCU, e Jorge Messias, advogado-geral da União.

