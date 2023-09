Lula faz fisioterapia e já caminha após cirurgia, segundo equipe médica

O presidente deve permanecer no hospital até a próxima terça-feira (3), com a possibilidade de sair um dia antes, em caso de uma pronta recuperação. Depois da cirurgia, a expectativa é a de que ele fique ao menos três semanas trabalhando de casa, o Palácio da Alvorada.

Segundo interlocutores no Palácio do Planalto, Lula optou por realizar a cirurgia na capital federal, porque pretende se recuperar na residência oficial e voltar a trabalhar assim que for possível.

A recuperação no Palácio da Alvorada envolverá sessões de fisioterapia, em meio ao trabalho rotineiro do presidente.

Segundo a equipe médica, os exercícios de fisioterapia devem começar imediatamente. Lula terá condições de pisar firmemente com os pés no chão em breve, mas precisará utilizar um andador por conta das questões de equilíbrio.

O mandatário vinha se queixando de dores desde o período eleitoral, no ano passado. Chegou a afirmar que não realizou o procedimento logo depois de assumir para não demonstrar fragilidade e as pessoas acharem que ele estava "velho".

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um dia após a cirurgia no quadril, o presidente Lula (PT) caminhou e realizou sessões de fisioterapia, segundo o boletim médico divulgado neste sábado (30). O presidente está internado em um apartamento do hospital Sírio -Libanês, em Brasília.

