Saiba quem foi presidente do Senado desde 1826

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quarta-feira (1º), os 27 senadores eleitos tomarão posse e elegerão o próximo presidente da Casa para o biênio 2023-2024.

O último ocupante do cargo foi o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Ele sucedeu Davi Alcolumbre (DEM-AP), seu foi seu padrinho político na disputa. Pacheco também era o candidato do então presidente Jair Bolsonaro.

Desde 6 de maio de 1826, quando foi instalado na época do Império, o Senado Federal teve até hoje 73 mandatos (contando interinos) na presidência da Casa, que teve sua primeira sede no Palácio Conde dos Arcos, conhecido como "Paço do Senado", no Rio de Janeiro

Pautada pela Constituição de 1824, a primeira composição do Senado teve representantes da nobreza, da magistratura e do clero. De acordo com o site da Casa, a princípio foram "50 senadores, sendo 23 barões, viscondes ou marqueses; nove juízes; sete membros da Igreja Católica; quatro do Exército; além de dois médicos, um advogado e quatro proprietários de terra".

Um fato chamava a atenção: os príncipes da Casa Imperial tinham direito a assento no Senado tão logo completassem 25 anos. Assim, por esse critério, a princesa Isabel se tornou a primeira senadora do Brasil.

Além do Palácio Conde dos Arcos, o Senado teve como sede o Palácio Monroe, no Rio de Janeiro, antes da mudança definitiva para Brasília.

Quem mais mandatos cumpriu à frente do Senado foi José Sarney, em quatro oportunidades (1995-1997, 2003-2005, 2009-2011 e 2011-2013), e Renan Calheiros, também em quatro oportunidades (2005-2007, 2007, 2013-2015 e 2015-2017), sendo que em uma delas (2007) ele renunciou ao posto para evitar cassação do mandato por quebra de decoro.

Os senadores têm um vasto número de vagas à disposição para abrigar indicações de aliados, podendo empregá-los em cargos de confiança.

Veja o nome de todos os presidentes do Senado desde 1826:

Presidentes do Senado Império (1826-1889)

1826 - 1827 - José Egídio Álvares De Almeida

1827 - 1832 - D. José Caetano Da Silva Coutinho

1832 - 1836 - Bento Barroso Pereira

1837 - 1837 - Antônio Luiz Pereira da Cunha

1838 - 1838 - Manuel Jacinto Nogueira da Gama

1839 - 1840 - Diogo Antônio Feijó

1840 - 1841 - Francisco Vilela Barbosa

1841 - 1841 - Estevão Ribeiro de Rezende

1842 - 1843 - José da Costa Carvalho

1844 - 1847 - João Vieira de Carvalho

1847 - 1850 - Luiz José de Oliveira Mendes

1851 - 1853 - Cândido José de Araújo Viana

1854 - 1861 - Manoel Inácio Cavalcanti de Lacerda

1861 - 1873 - Antônio Paulino Limpo de Abreu

1874 - 1881 - José Ildefonso de Souza Ramos

1881 - 1885 - João Maurício Wanderley

1885 - 1887 - Braz Carneiro Nogueira da Costa Gama

1887 - 1888 - João Lins Vieira Cansanção de Sinimbu

1888 - 1888 - Antônio Cândido da Cruz Machado

1889 - 1889 - Paulino José Soares de Souza

República Velha (1889 - 1930)

1891 - 1891 - Floriano Vieira Peixoto

1891 - 1894 - Prudente José de Moraes Barros

1895 - 1898 - Manoel Vitorino Pereira Marquês de Santo Amaro

1898 - 1902 - Francisco de Assis Rosa e Silva

1902 - 1906 - Afonso Augusto Moreira Pena

1906 - 1909 - Nilo Procópio Peçanha

1910 - 1914 - Venceslau Brás Pereira Gomes

1914 - 1918 - Urbano Santos da Costa Araújo

1918 - 1920 - Delfim Moreira da Costa Ribeiro

1920 - 1922 - Francisco Álvaro Bueno de Paiva

1922 - 1926 - Estácio de Albuquerque Coimbra

1926 - 1930 - Fernando de Mello Viana

Pós-1930

1935 - 1937 - Antônio Garcia de Medeiros Neto

1936 - 1936 - Waldomiro de Barros Magalhães

1946 - 1951 - Nereu de Oliveira Ramos

1951 - 1954 - João Fernandes Campos Café Filho

1951 - 1954 - Alexandre Marcondes Machado Filho

1956 - 1958 - Apolônio Jorge de Faria Salles

1956 - 1961 - João Belchior Marques Goulart

Pós-1964

1961 - 1968 - Auro Soares de Moura Andrade

1968 - 1970 - Gilberto Marinho

1970 - 1971 - João Cleofas de Oliveira

1971 - 1973 - Petrônio Portella Nunes

1973 - 1973 - Filinto Muller

1973 - 1975 - Paulo Francisco Torres

1975 - 1977 - José de Magalhães Pinto

1977 - 1979 - Petrônio Portella Nunes

1979 - 1981 - Luiz Viana Filho

1981 - 1983 - Jarbas Gonçalves Passarinho

1983 - 1983 - Nilo de Souza Coelho

1983 - 1985 - Moacyr Dalla

Nova República

(a partir de 1985)

1985 - 1987 - José Fragelli

1987 - 1989 - Humberto Lucena

1989 - 1991 - Nelson Carneiro

1991 - 1993 - Mauro Benevides

1993 - 1995 - Humberto Lucena

1995 - 1997 - José Sarney

1997 - 1999 - Antonio Carlos Magalhães

1999 - 2001 - Antonio Carlos Magalhães

2001 - 2001 - Jader Barbalho

2001 - 2001 - Edison Lobão

2001 - 2003 - Ramez Tebet

2003 - 2005 - José Sarney

2005 - 2007 - Renan Calheiros

2007 - 2007 - Renan Calheiros

2007 - 2007 - Tião Vianna

2007 - 2009 - Garibaldi Alves

2009 - 2011 - José Sarney

2011 - 2013 - José Sarney

2013 - 2015 - Renan Calheiros

2015 - 2017 - Renan Calheiros

2017 - 2019 - Eunício Oliveira

2019 - 2021 - Davi Alcolumbre

2021 - 2022 - Rodrigo Pacheco