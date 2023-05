Rui diz que mudanças do Congresso em MP desalinham governo e fala em revertê-las

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta sexta-feira (26) que o texto da medida provisória da reestruturação da Esplanada dos Ministérios está "desalinhado" com a visão do governo, que trabalhará para reverter as mudanças durante a votação no plenário da Câmara dos Deputados e no Senado.

"A maior parte dos pontos preservou aquilo que era conceito original da MP, mas alguns pontos não foram mantidos. Portanto o governo trabalhará em outros espaços legislativos que conceito original e pontos mexidos, e nossa opinião está desalinhado com política que tem que ser implementada, para retomar conceito original", afirmou o ministro.

A fala de Rui Costa aconteceu após reunião no Palácio do Planalto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vários ministros. O encontro se deu, em especial, para mostrar prestígio e buscar afagar as ministras Marina Silva (Meio Ambiente) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas), cujas pastas acabaram esvaziadas com a medida provisória.

Na noite de quarta-feira (24), membros da comissão mista da Câmara dos Deputados aprovaram relatório da medida provisória que reestrutura a Esplanada dos Ministérios. O texto esvazia um pouco as atribuições do Ministério do Meio Ambiente e beneficia pastas comandadas pelo centrão.