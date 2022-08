Rubinho Nunes, do MBL, desiste de candidatura a deputado federal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vereador Rubinho Nunes (União Brasil-SP), um dos líderes do MBL (Movimento Brasil Livre), anunciou a desistência de sua candidatura a deputado federal por São Paulo.

Ele afirmou que decidiu não continuar com o projeto para não negligenciar sua atuação como vereador e também para passar mais tempo com sua família, acrescentando se tratar de um adiamento e que tentará novamente lançar uma candidatura a deputado no futuro.

O MBL tem também as candidaturas de Kim Kataguiri e Cristiano Beraldo, ambos do União Brasil, para deputado federal pelo estado.

O grupo tem tido um ano turbulento. Um dos principais representantes do MBL, Arthur do Val (União Brasil), teve seu mandato de deputado estadual cassado após o vazamento em que fazia comentários sexistas sobre mulheres ucranianas. Kataguiri foi alvo de críticas e representações na Câmara após ter afirmado que nazismo não deveria ser considerado crime no Brasil.