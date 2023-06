Rosângela Moro vai relatar projeto cria busca ativa de crianças fora da escola

Segundo a autora do projeto, há cerca de 3 milhões de crianças e jovens entre 4 e 17 anos fora da escola. O projeto estabelece diretrizes para estados e municípios fixarem critérios para implementar a busca ativa, com acompanhamentos de profissionais das áreas de educação, saúde e assistência social.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.