Governo federal envia observadores para maior júri de PMs desde 1996

De acordo com profissionais que acompanham o caso, a presença dos observadores visa a legitimar a luta por direitos humanos, protagonizada pelas mães das vítimas, e também avaliar a necessidade de ampliação dos controles externos da atividade policial com o objetivo de reduzir a violência institucional.

O Ministério Público do Ceará denunciou 45 integrantes da força de segurança. Posteriormente, dez tiveram as acusações retiradas por falta de indícios suficientes, e um morreu.

