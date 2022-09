Romário (31%) lidera corrida ao Senado no RJ; Molon tem 12%, mostra Datafolha

O levantamento, contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, foi realizado de terça-feira (30) a quinta (1º) e entrevistou 1.202 eleitores no estado. A pesquisa está registrada no TSE sob o número RJ-06061/2022.

O deputado federal Daniel Silveira (PTB) e o presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano (PT), têm 6% --o petista oscilou positivamente três pontos percentuais. Aparecem com 1% Dr. Paulo Marcelo (PMB), Raul (UP) e Bárbara Sinedino (PSTU). Itagiba (Avante), Hiran Roedel (PCB) e Hermano Lemme (PCO) não atingiram um ponto percentual. Declararam voto nulo 13%, e não saber, 10%.

Alessandro Molon (PSB) segue com 12%, em empate técnico com Clarissa Garotinho (União Brasil), que oscilou positivamente quatro pontos e chegou a 8%, mesmo percentual de Cabo Daciolo (PDT).

Todos os demais adversários continuaram com o mesmo patamar de intenção de voto, em alguns casos com oscilação dentro da margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando um índice de confiança de 95%.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.