36% dizem não votar em Haddad de jeito nenhum, ante 24% em Tarcísio, mostra Datafolha

A pesquisa Datafolha, contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, ouviu 1.808 pessoas em 74 cidades do estado de terça-feira (30) a quinta-feira (1°). A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos, considerando um índice de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número SP-04954/2022.

Em seguida aparecem Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 24%, Altino Junior (PSTU), 19% , Elvis Cezar (PDT), 17%, Edson Dorta (PCO), 17%, Rodrigo Garcia (PSDB), 16%, Antonio Jorge (DC), 16%, Gabriel Colombo (PCB), 15%, Carol Vigliar (UP), 15%, e Vinicius Poit (Novo), 15% .

