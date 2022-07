Rodrigo Garcia participará da Marcha para Jesus em busca dos votos evangélicos

Levantamento do Datafolha em junho mostrou que 36% dos evangélicos pretendem votar em Bolsonaro, ao passo que 28% optam por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para se ter ideia, 50% do eleitorado se declara católico e 27%, evangélico, segundo o próprio Datafolha.

O tucano buscará atrair a simpatia de parte do público evangélico que compõe o evento e que nos últimos anos se alinhou ao bolsonarismo. Garcia tem em Tarcísio seu principal adversário na busca por uma vaga no segundo turno, já que Fernando Haddad (PT) hoje tem vantagem considerável em relação aos dois. A última pesquisa Datafolha mostra o petista com 34%, e Tarcísio e Rodrigo empatados com 13%.

