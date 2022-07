Polícia de SP abre inquérito para apurar ato do MST na Bayer após pedido do MBL

"A empresa integra o Sindicato Nacional de Produtos para Defesa Vegetal (Sindiveg) que atua como lobista para liberação de mais agrotóxicos, vários deles causadores de muitas doenças e câncer, desovando no Brasil, os produtos que são proibidos e banidos nos seus países de origem, como é o caso do glifosato", conclui o MST.

"A manifestação é direito assegurado pela Constituição e na ocasião citada, os jovens denunciaram a tramitação acelerada do Pacote do Veneno (PL 6299/2002) no Congresso e o conluio estabelecido com grandes empresas produtoras de agrotóxicos, como é o caso da Bayer que em 2018 adquiriu a Monsanto", continua.

O inquérito foi aberto em 25 de junho após solicitação do Ministério Público de São Paulo, que foi acionado pelo MBL (Movimento Brasil Livre). O vereador Rubinho Nunes (União Brasil-SP), um dos líderes do MBL, foi quem tomou a iniciativa, acompanhado de Amanda Vettorazzo e Guto Zacarias.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo instaurou inquérito civil para apurar um protesto do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) contra a produção e o uso de agrotóxicos na agricultura do país na sede da Bayer em Jacareí (90 km de São Paulo) em 11 de junho.

