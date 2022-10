Rodrigo Garcia nomeia diretores para agência após perder eleição

A diretoria de Rea estava vaga há quatro meses, e a de Caetano, há cerca de um mês. A Artesp tem entre suas responsabilidades as concessões bilionárias de rodovias do Estado de São Paulo.

As indicações de Marcio Rea como diretor de Assuntos Institucionais e de Luis Carlos Moraes Caetano como diretor de Procedimentos e Logística foram publicadas no Diário Oficial do estado na última sexta-feira (7), menos de uma semana após ele ser derrotado no primeiro turno.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), nomeou dois diretores para a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) no apagar das luzes de seu mandato.

