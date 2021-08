Roberto Jefferson já defendeu projeto para desarmamento

Em outro vídeo, empunhando duas pistolas, ele chamava o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, de "malandro", "palhaço"e "macaco" e dizia que o diplomata deveria ser expulso do Brasil.

Jefferson também ensinava seus seguidores a "tirarem" os agentes "de combate" com seus revólveres e a darem golpes nos braços deles com tacos de beisebol.

Nas imagens, o ex-parlamentar orientava as pessoas a usarem balaclava, um capuz que motoqueiros usam para se proteger do vento e que esconde o rosto. E que disparassem caso "satanás" aparecesse para fechar alguma igreja.

Recentemente, o ex-deputado fez ameaças abertas contra as instituições e a democracia, aparecendo até mesmo com armas em vídeos que postava nas redes sociais. Em um deles, Jefferson chegou a ensinar os "cristãos" a usarem revólveres caso agentes aparecessem para fechar igrejas.

"Sou eu o autor da lei do desarmamento no Brasil", disse em vídeo de campanha eleitoral de 1998 obtido pela coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. Na ocasião, ele concorria como deputado federal.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, preso nesta sexta-feira (13) a pedido da Polícia Federal e por determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, já defendeu o desarmamento da população brasileira.

