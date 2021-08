Ministros do STF dizem que prisão não é por ideias, mas por ameaças de Jefferson feitas até mesmo com armas

Ao determinar a prisão do ex-deputado, nesta sexta (13), Alexandre de Moraes listou indícios de mais de dez crimes que ele pode ter cometido. Entre os tipos penais estão injúria, calúnia e difamação, incitação e apologia ao crime, denunciação caluniosa ou atribuir a alguém a prática de ato infracional de que o sabe inocente com finalidade eleitoral.

Além disso, ela afirmou que a prisão serviria apenas para impedir novas postagens do político, o que resultaria no cerceamento da liberdade de expressão.

Em outro vídeo, empunhando duas pistolas, ele chamava o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, de "malandro", "palhaço"e "macaco" e dizia que o diplomata deveria ser expulso do Brasil.

Jefferson ensinava seus seguidores a "tirarem" os agentes "de combate" com seus revólveres e a darem golpes nos braços deles com tacos de beisebol.

Nas imagens, o ex-parlamentar orientava as pessoas a usarem balaclava, um capuz que motoqueiros usam para se proteger do vento e que esconde o rosto. E que disparassem caso "satanás" aparecesse para fechar alguma igreja.

Magistrados afirmaram à reportagem que Jefferson não apenas divulgava críticas aos ministros ou às decisões da Corte —mas sim fazia ameaças abertas contra as instituições e a democracia, aparecendo até mesmo com armas em vídeos que postava nas redes sociais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) divergem do parecer da subprocuradora-geral da República, Lindôra Araújo, que viu potencial cerceamento da liberdade de expressão na prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. Ele foi detido nesta sexta (13) a pedido da Polícia Federal e por determinação de Alexandre de Moraes.

