Ricardo Nicolau promete quatro novos hospitais e maternidade em Manaus

No programa eleitoral, o candidato também mostrou imagens do projeto arquitetônico da Maternidade Metropolitana de Manaus, destinada a partos de alto risco. Projetada para ofertar 300 leitos de internação, a nova maternidade será construída na zona Norte e poderá suprir o déficit de leitos maternos e desafogar o Instituto da Mulher, que virou uma maternidade improvisada.

Ricardo Nicolau planeja construir quatro hospitais gerais nas zonas Norte, Leste, Oeste e Centro-Oeste da capital, onde há maior deficiência por assistência de média e alta complexidade. As novas unidades irão integrar a rede de urgência e emergência do Estado e prestar atendimento médico especializado para pacientes pediátricos e adultos.

“Cuidar da saúde pública é cuidar das pessoas. Mas o atual governador esqueceu disso. Sei como fazer a saúde pública do Amazonas ser uma das melhores do Brasil”, disse Ricardo Nicolau, antecipando que o planejamento estratégico específico para a saúde do interior do estado será apresentado no programa previsto para ir ao ar na próxima sexta-feira, 2.

Manaus/AM - Em seu programa eleitoral, divulgado na noite desta quarta-feira (31), o candidato a governador do Amazonas, Ricardo Nicolau (Solidariedade), anunciou a construção de quatro novos hospitais gerais e de uma maternidade de alta complexidade com 300 leitos em Manaus.

