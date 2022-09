Ricardo Nicolau diz que pretende investir no turismo de pesca esportiva no Amazonas

Manaus/AM - A exemplo do que já ocorre em Barcelos, o candidato ao Governo do Amazonas, Ricardo Nicolau (Solidariedade) traz como uma de suas propostas para estruturar atrativos na capital e interior o investimento no turismo de pesca esportiva.

De acordo com Nicolau, a modalidade gera emprego e renda. “Isso já vem funcionando com certa regularidade no Amazonas, especialmente em Barcelos, e tem gerado renda para as comunidades ribeirinhas, para os Municípios e para o Estado, precisamos, portanto, melhorar a infraestrutura pública dos Municípios onde ocorrem a pesca e apoiar com financiamentos as empresas privadas que operam o turismo”, diz.

Entre outros investimentos e propostas para o setor, Nicolau pretende aproveitar a estrutura do Centro de Convenções do Estado para atrair realização de Feiras e Convenções Nacionais e Internacionais.

Inserir o Estado na rota nacional e internacional da associação brasileira de observadores de aves também é uma das propostas do candidato, assim como realizar melhorias e ampliação nos equipamentos turísticos da instituição e aperfeiçoamento da segurança pública no Musa.