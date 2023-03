Reunião de Ricardo Nunes com caciques políticos foi na casa do 'rei do jeans' em SP

O empresário disse ao Painel que é amigo de Nunes, mas que não é político e que as eleições para a Prefeitura de São Paulo ainda estão muito distantes. Ele também afirma que Nunes frequenta a Catedral Nossa Senhora do Líbano e que se conhecem desde a época em que o emedebista era vereador.

Além de amigo de Nunes, ele é próximo do ex-presidente Michel Temer (MDB), que é filho de libaneses e participou da inauguração do consulado honorário em Campinas.

A sua principal loja fica no Brás, região central de São Paulo, e atrai diariamente centenas de comerciantes de todo o país em busca de mercadorias. A Sawary é uma das maiores fabricantes de jeans do país.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A reunião promovida em 27 de fevereiro pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), para apresentar seu projeto de reeleição a caciques políticos nacionais ocorreu no apartamento do empresário Miled El Khoury, libanês que é dono da marca Sawary Jeans e conhecido como o rei do jeans popular.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.