RenovaBR auxilia entidade da Costa Rica em projeto de formação política

"Estamos construindo uma conexão para além das fronteiras no fortalecimento de novas lideranças políticas e, consequentemente, das nossas democracias", diz Eduardo Mufarej, fundador do RenovaBR.

A +Costa Rica pretende qualificar candidatos de diferentes partidos com vistas à disputa da eleição municipal no país no ano que vem. Serão 80 nesta primeira fase.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O movimento RenovaBR, focado na formação de novas lideranças políticas, fechou acordo de cooperação com uma entidade com propósitos similares na Costa Rica, sua primeira experiência internacional.

